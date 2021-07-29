Спасшего тонущую девочку жителя Семея наградили посмертно
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 29 июля приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ашимжанов Нұржігіт Құанышұлы был награжден медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» посмертно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Церемонию награждения провел временно исполняющий обязанности начальника управления по ЧС г. Семей подполковник Жалелов Ернар Ермекович. Он выразил соболезнования родителям мальчика и поблагодарил их за воспитание сына, который является настоящим героем и примером мужественности, храбрости и самоотверженности, несмотря на юный возраст.
Напомним, 30 июня 2021 года Нұржігіт с друзьями отдыхал на берегу реки Иртыш и увидел девочку, которая тонула. Не долго думая, мальчик прыгнул в воду, чтобы спасти её, хотя сам не умел плавать. Подплыв, он вытащил ее из ямы в воде и подтолкнул к берегу. Однако, ему самому не хватило сил выбраться из воды. Мальчика вытащили очевидцы в бессознательном состоянии.
По приезду бригадой скорой медицинской помощи Нұржігіту были оказаны реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.
Во избежание трагических ситуаций, управление по ЧС г. Семей просит горожан и гостей города соблюдать правила безопасности на водоёмах.
При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 101 или 112.
- Все дети имеют право на равный доступ к качественному образованию – Майра Мелдебекова
- Машина скорой помощи перевернулась на трассе в СКО
- Более 27 тысяч медработников получили надбавки в Нур-Султане
- Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим
- Женщина избивала родственников в Алматы
- Основные причины природных пожаров назвали в МЧС РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана