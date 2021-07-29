Спасшего тонущую девочку жителя Семея наградили посмертно

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 29 июля приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ашимжанов Нұржігіт Құанышұлы был награжден медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» посмертно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Церемонию награждения провел временно исполняющий обязанности начальника управления по ЧС г. Семей подполковник Жалелов Ернар Ермекович. Он выразил соболезнования родителям мальчика и поблагодарил их за воспитание сына, который является настоящим героем и примером мужественности, храбрости и самоотверженности, несмотря на юный возраст.

Напомним, 30 июня 2021 года Нұржігіт с друзьями отдыхал на берегу реки Иртыш и увидел девочку, которая тонула. Не долго думая, мальчик прыгнул в воду, чтобы спасти её, хотя сам не умел плавать. Подплыв, он вытащил ее из ямы в воде и подтолкнул к берегу. Однако, ему самому не хватило сил выбраться из воды. Мальчика вытащили очевидцы в бессознательном состоянии.

По приезду бригадой скорой медицинской помощи Нұржігіту были оказаны реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.

Во избежание трагических ситуаций, управление по ЧС г. Семей просит горожан и гостей города соблюдать правила безопасности на водоёмах.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 101 или 112.