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Спасшего при пожаре детей мужчину наградили в СКО

17 Декабря 2021 15:12
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Спасшего при пожаре детей мужчину наградили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасателям вручили награды за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, почетные грамоты и благодарственные письма получили 10 спасателей.

Медаль «Еңбек ардагері» вручили ветерану органов гражданской защиты Сагынбаю Увалиеву.

Медаль «Ортте көрсеткен қайсарлығы үшін» («За отвагу на пожаре») получили житель Аккайынского района Рустам Джумабаев, которые в октябре этого года спас от гибели в огне двоих маленьких детей. Сам он воспитывает четверых детей, трое из которых несовершеннолетние. Старший сын учится на 3-м курсе Петропавловского профессионально-педагогического колледжа по специальности «безопасность в ЧС». Свой поступок Р. Джумабаев не считает героическим. Говорит, что так поступил бы на его месте любой мужчина.

Награду получил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан вручил ему орден «Айбын» II степени за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка.

«За годы Независимости в стране сформирована оперативная система реагирования, способная на должном уровне решать задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Ежегодно наши сотрудники спасают тысячи человеческих жизней, оказывают помощь пострадавшим при ЧС, эвакуируют казахстанцев из зон чрезвычайных ситуаций. Только в этом году в нашей области совершено 3040 оперативных выездов на аварийно-спасательные работы, тушение пожаров, спасено 350 человек, эвакуировано из зон ЧС 1580 человек, оказана первая медицинская помощь 62 пострадавшим», - отметили в пресс-службе.


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#Северо-Казахстанская область   #Регионы   #Общество   #МЧС   #ДЧС   #Спасение  
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Автор:

Олеся Жуковень

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