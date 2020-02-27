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Спасшего пешехода актюбинца наградили полицейские

27 Февраля 2020 21:09
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Спасшего пешехода актюбинца наградили полицейские

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции наградили актюбинца, спасшего пешехода во время ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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ДТП произошло 8 сентября 2019 года на пересечении улицы Марата Оспанова и проспекта Абулхаир хана. Автомашина Toyota Camry, нарушая правила дорожного движения, столкнулась с автомашиной Toyota Rav4, выезжавшей с парковки бизнес-центра. Далее, изменив свое направление, автомашина зажала стоящего на автостоянке пешехода. В результате ДТП пешеход получил тяжкие телесные повреждения.

Находившийся неподалёку от того места молодой актюбинец Еркебулан Симанов первым оказал помощь пешеходу.

Пешеход был зажат между двумя автомобилями, а водитель Toyota, молодая девушка, находилась в шоковом состоянии. Еркебулан Симанов пересел на водительское сиденье Toyota, отъехал назад, освободив из тисков пострадавшего.

Затем он оказал первую медицинскую помощь пострадавшему, который истекал кровью. Е. Симанов перетянул его ногу ремнём чуть выше раны, предотвратив тем самым опасность смерти от большой кровопотери.

Сегодня в торжественной обстановке заместитель начальника ДП Актюбинской области полковник полиции Самат Аисов поблагодарил Е.Симанова за героический поступок по спасению человека, вручил почетную грамоту и ценный подарок.


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Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК, Общество,
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Автор:

Самал Ендибаева

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