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Спасшего односельчанина из колодца костанайца наградили в ДЧС

17 Декабря 2021 15:57
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Спасшего односельчанина из колодца костанайца наградили в ДЧС

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —Сотрудники Департамента по ЧС по Костанайской области организовали концерт ко Дню Независимости РК, где наградили проявивших героизм жителей региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В Костанае по случаю Дня Независимости состоялось торжественное награждение пожарных и спасателей в казахско-драматическом театре им.Омарова.

К 30-летию независимости страны нагрудные знаки, медали и благодарственные письма вручили самым активным и достойным сотрудникам Департамента по ЧС.

Торжественное мероприятие началось с официальной части, которую открыл начальник Департамента Каримов Биржан. Он подвёл итоги уходящего года и поздравил гостей с предстоящим праздником.

«Независимость является большим достижением казахского народа. Единство всех этносов, населяющих Казахстан, - один из факторов, выделяющих нашу страну на фоне других стран. Мы являемся активными участниками международных организаций в самых разных сферах. За годы независимости сотрудники департамента с честью выполняли возложенные на них сложные служебные обязанности по обеспечению правопорядка, добросовестно служили в охране безопасности страны. За эти годы никогда не забудутся подвиги отважных сотрудников, отдавших свою жизнь, за заслуги перед интересами страны и национальным достоянием», – сказал начальник департамента Биржан Каримов.

В ходе праздничного мероприятия сотрудников, внёсших особый вклад в развитие страны и региона, наградили грамотами, значками и благодарственными письмами.

Так, были награждены 24 человека. Один из них, гражданский из села Карасу Тлегенов Руслан, был награждён благодарственным письмом за то, что ночью на 5 декабря спас мужчину, который провалился в открытый колодец.

Биржан Каримов отметил, что этот героический поступок достоин поощрения и призвал каждого быть человечнее друг другу и не проходить мимо чужой беды.

Именно благодаря таким героям, как отметил начальник ведомства, страна и достигла своей независимости.


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#Костанайская область   #Происшествия   #МЧС   #30 лет Независимости  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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