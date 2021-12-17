Спасшего односельчанина из колодца костанайца наградили в ДЧС
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —Сотрудники Департамента по ЧС по Костанайской области организовали концерт ко Дню Независимости РК, где наградили проявивших героизм жителей региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В Костанае по случаю Дня Независимости состоялось торжественное награждение пожарных и спасателей в казахско-драматическом театре им.Омарова.
К 30-летию независимости страны нагрудные знаки, медали и благодарственные письма вручили самым активным и достойным сотрудникам Департамента по ЧС.
Торжественное мероприятие началось с официальной части, которую открыл начальник Департамента Каримов Биржан. Он подвёл итоги уходящего года и поздравил гостей с предстоящим праздником.
«Независимость является большим достижением казахского народа. Единство всех этносов, населяющих Казахстан, - один из факторов, выделяющих нашу страну на фоне других стран. Мы являемся активными участниками международных организаций в самых разных сферах. За годы независимости сотрудники департамента с честью выполняли возложенные на них сложные служебные обязанности по обеспечению правопорядка, добросовестно служили в охране безопасности страны. За эти годы никогда не забудутся подвиги отважных сотрудников, отдавших свою жизнь, за заслуги перед интересами страны и национальным достоянием», – сказал начальник департамента Биржан Каримов.
В ходе праздничного мероприятия сотрудников, внёсших особый вклад в развитие страны и региона, наградили грамотами, значками и благодарственными письмами.
Так, были награждены 24 человека. Один из них, гражданский из села Карасу Тлегенов Руслан, был награждён благодарственным письмом за то, что ночью на 5 декабря спас мужчину, который провалился в открытый колодец.
Биржан Каримов отметил, что этот героический поступок достоин поощрения и призвал каждого быть человечнее друг другу и не проходить мимо чужой беды.
Именно благодаря таким героям, как отметил начальник ведомства, страна и достигла своей независимости.
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