Спасшего двух детей мальчика наградили в Атырау

5 Декабря 2022, 19:35

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Мальчика, спасшего двух детей, провалившихся под лед на реке Яковлев, наградили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Смелый поступок восьмилетнего Динмухаммеда Жанбырбая, который первым пришел на помощь подросткам, провалившимся под лед в минувшие выходные, вызвал восхищение у многих. Сегодня начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Атырауской области Ерлан Бигамбаев наградил его благодарственным письмом от имени начальника департамента.

«Бесстрашный поступок Динмухаммеда помог спасти других детей. Молодец, гордимся тем, что такой парень растет. Спасибо твоим родителям за то, что воспитали такого сына, как ты. Динмухаммед является примером для своих сверстников. Все регионы страны удивляются твоему героизму, даже соседние страны. Нас радует, что в Атырау есть такой мальчик-герой», - сказал Ерлан Бигамбаев.

Динмухаммед - средний ребенок в семье, у него есть сестра и младший брат. Родители не скрывали своего удивления, увидев на видео героический поступок сына. В тот день отец предупредил его, чтобы он не ходил к реке, поэтому он не спешил выходить на лед, следуя за детьми. Но, не колеблясь, пришел на помощь.

«Знаю, что я помог, я спас своих друзей, не думая о своей жизни. Они сказали спасибо, а потом пришли шесть полицейских. Я думал, что мой отец будет меня ругать, так как предупреждал не ходить к реке, но он не ругал. Мои одноклассники все говорили, что я молодец», - сказал Динмухаммед Жанбырбай.

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