15 Июля 2022 13:26

Спасшего девочку от падения из окна подростка наградил министр по ЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин наградил героя-подростка Есдаулета Даутбекова нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» и вручил памятный подарок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Есдаулет Даутбеков спас от падения из окна многоэтажки ребенка. Также на встрече присутствовала мама героя Асемгуль Кабдыкалыкова.

Министр поблагодарил Есдаулета Даутбекова за проявленный героизм, за смелость и сказал, что в будущем МЧС ждет таких храбрых, отважных ребят в рядах органов гражданской защиты.

Вручая цветы маме героя, поблагодарил за воспитание сына, и отметил что такие поступки придает большой стимул для подрастающего поколения.

13 июля по адресу ЖК «Шерқала» 17-летний подросток до прибытия спасательных подразделений спас ребенка, который вытолкал москитную сетку и был близок к падению из окна 6-го этажа.

При этом Есдаулет, рискуя собственной жизнью, перелез через соседское окно в квартиру ребенка и предотвратил его возможное падение. Видео героического поступка было опубликовано в социальных сетях и имело широкий общественный резонанс.

«Это тот счастливый случай, когда ребенок был благополучно спасен, но существует множество фактов с трагическим исходом. Не оставляйте детей без присмотра взрослых! Не оставляйте открытыми окна, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, это может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда», - произвали в пресс-службе МЧС РК.

Как сообщалось ранее, министр просвещения Асхат Аймагамбетов встретился с выпускником столичной школы Есдаулетом Даутбековым, который спас ребенка от падения из окна многоэтажки. Асхат Аймагамбетов вручил Есдаулету Даутбекову благодарственное письмо и памятные подарки. Также по ходатайству министра выпускнику предоставлен грант на бесплатное обучение в вузе Narxoz в городе Алматы.