Спасшего человека при пожаре работника дома культуры поблагодарил Асхат Оралов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Асхат Оралов выразил благодарность Александру Шинкаренко – работнику дома культуры в Павлодарской области, спасшего человека из пожара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Александр Шинкаренко был на работе, когда заметил клубы дыма, после чего сразу выехал на место. Прибыв к горящему дому, он узнал от его хозяев, что внутри находится человек. Александр разбил окно и вытащил находившегося в задымленном помещении мужчину.

Подвиг жителя Павлодарской области не остался без внимания соотечественников. Александру вручили подарки и грамоту от имени министра культуры и спорта Асхата Оралова, который поблагодарил героя.

«Александр Шинкаренко, проявив решительность и мужество, спас человека из огня, показав достойный пример своим соотечественникам. Именно такие граждане, готовые рисковать всем ради блага и жизней других людей, представляют для нашей страны особую ценность. Благодарю Александра за проявленный в непростой ситуации характер и самоотверженность. Рад, что в сфере культуры работают такие отважные герои», – отметил Асхат Оралов.