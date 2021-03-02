Спасли жизни и здоровье людей - глава МЧС о датчиках угарного газа в домах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совместно с акиматами МЧС проводит установку датчиков в домах с автономной системой отопления. Всего по стране установлено более 118 тысяч таких датчиков. Об этом сообщил министр по чрезвычайными ситуациям Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы наблюдаем, к сожалению, нехорошую статистику в том, что идет увеличение количества пожаров. Если говорить в целом по стране, то заблаговременно, еще до начала отопительного периода, начиная с августа-сентября 2020 года, мы начали рейдовые обходы по домовладениям, которые взяли на учет совместно с акиматами и органами социальной защиты. Это наиболее уязвимые слои населения. Это одинокие люди, пенсионеры, многодетные, в том числе и люди, ведущие антисоциальный образ жизни. Всего таких домов по стране мы насчитали 118 тысяч. Во всех этих домах с участием местных исполнительных органов, а также спонсоров, которые привлекались, были установлены различные датчики. Это датчики угарного газа, датчики контроля за газовым оборудованием», - сказал в ходе пресс-конференции в СЦК Юрий Ильин.

По словам министра, работа датчиков в целом показывает положительный эффект.

«Только за прошедшие два месяца текущего года сработка датчиков произошла три раза в домах, в которых они были установлены. Тем самым это спасло жизни и здоровье людей, которые проживали в этих домовладениях», - заявил министр.

Согласно информации ведомства, по стране насчитывается 2 миллиона 300 жилых домов.

«В областных центрах, в городах у нас более 940 тысяч подобных домов и в сельской местности 1 миллион 414 тысяч домов. Если говорить в разрезе строений, то индивидуальные жилые строения составляют более 2 миллионов 50 тысяч домов. И многоэтажные - 314 тысяч домов. Из общего количества наши сотрудники совместно с органами социальной защиты, участковыми инспекторами провели обходы порядка 2 миллионов домов (81%). Акцент был сделан, прежде всего, на автономную систему отопления, проинструктировано более 4 миллионов граждан, организованы сходы с населением, в которых тоже был произведен охват около 200 тысяч наших граждан», - отметил Ю. Ильин.

Также, как отметил министр, при дворовых обходах жители отказываются допускать сотрудников на территорию частных домов.

«Печальная, наверное, статистика, хотя это право каждого гражданина. Мы констатируем, что при дворовых обходах жители более 77,5 тысячи домов отказались от допуска наших сотрудников на территорию частных домовладений для того, чтобы мы могли хотя бы проинструктировать по правилам поведения при возникновении чрезвычайной ситуации. И, к сожалению, бывают факты, когда именно в этих домах происходили пожары», - сказал министр.