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Спасли жизнь 140 граждан: об установке пожарных датчиков рассказали в МЧС

8 Ноября 2021 14:36
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Спасли жизнь 140 граждан: об установке пожарных датчиков рассказали в МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по республике в индивидуальных жилых домах установлено более 14 тысяч пожарных датчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Продолжается установка в индивидуальных жилых домах датчиков от угарного газа. На сегодня по республике в индивидуальных жилых домах установлено 14 594 датчиков, из них природного газа – 7 756, угарного газа – 6 703 и дымовых – 135. Всего, за последние три года в жилых домах за счет акиматов и спонсоров установлено более 135 тысяч автономных датчиков. Прямым результатом данной работы является сработка в прошлые отопительные периоды 36 датчиков, которыми фактически спасена жизнь и здоровье 140 граждан», - сказал председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Спикер отметил, что в прошлый отопительный период (2020-2021 годов) зафиксировано четыре случая сработки датчика о предельно допустимой концентрации угарного газа в помещении, благодаря которой удалось предотвратить острое отравление, возможно и последующую гибель 15 человек.

«Несмотря на принимаемые меры и положительную динамику, продолжает иметь место отравление угарным газом в жилом секторе. На сегодня количество погибших от отравления угарным газом составляет 1 человек и 11 травмированных. С начала отопительного сезона наблюдается снижение погибших от отравления угарным газом в 4 раза, травмированных - на 60%», - проинформировал Нурболат Дербисов.

В Комитете противопожарной службы МЧС отметили, что контроль за противопожарным состоянием частного жилого фонда со стороны МЧС не предусмотрен, ведомством проводится системная разъяснительная работа, в том числе с собственниками жилых домов, имеющих системы газового отопления. Осмотр жилья и дача рекомендаций осуществляется только с согласия собственников жилья.

Напомним, в текущем году по Казахстану произошло свыше 9 тысяч пожаров.

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#Происшествия   #Безопасность   #Общество   #МЧС   #ДЧС   #Отопительный сезон  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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