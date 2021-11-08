Спасли жизнь 140 граждан: об установке пожарных датчиков рассказали в МЧС
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по республике в индивидуальных жилых домах установлено более 14 тысяч пожарных датчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Продолжается установка в индивидуальных жилых домах датчиков от угарного газа. На сегодня по республике в индивидуальных жилых домах установлено 14 594 датчиков, из них природного газа – 7 756, угарного газа – 6 703 и дымовых – 135. Всего, за последние три года в жилых домах за счет акиматов и спонсоров установлено более 135 тысяч автономных датчиков. Прямым результатом данной работы является сработка в прошлые отопительные периоды 36 датчиков, которыми фактически спасена жизнь и здоровье 140 граждан», - сказал председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
Спикер отметил, что в прошлый отопительный период (2020-2021 годов) зафиксировано четыре случая сработки датчика о предельно допустимой концентрации угарного газа в помещении, благодаря которой удалось предотвратить острое отравление, возможно и последующую гибель 15 человек.
«Несмотря на принимаемые меры и положительную динамику, продолжает иметь место отравление угарным газом в жилом секторе. На сегодня количество погибших от отравления угарным газом составляет 1 человек и 11 травмированных. С начала отопительного сезона наблюдается снижение погибших от отравления угарным газом в 4 раза, травмированных - на 60%», - проинформировал Нурболат Дербисов.
В Комитете противопожарной службы МЧС отметили, что контроль за противопожарным состоянием частного жилого фонда со стороны МЧС не предусмотрен, ведомством проводится системная разъяснительная работа, в том числе с собственниками жилых домов, имеющих системы газового отопления. Осмотр жилья и дача рекомендаций осуществляется только с согласия собственников жилья.
Напомним, в текущем году по Казахстану произошло свыше 9 тысяч пожаров.
- Работы по разбору завалов ведутся на месте взрыва в Актау
- Топором зарубили мужчину в ходе драки в Мангистауской области
- Группу серийных воров задержали в Атырау
- СКО - антилидер по ежесуточному приросту пациентов с COVID-19
- 158 тысяч нарушений пожарной безопасности выявили в жилых домах Казахстана
- Количество пожаров в жилых домах снизилось на 20% в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана