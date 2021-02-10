Спасли из огня трех человек полицейские в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области полицейские спасли из огня троих человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Со словами благодарности на страницу shchuchinsk_life в Instagram обратился очевидец произошедшего. К сожалению, данные его неизвестны. «Хотелось выразить благодарность и сказать большое спасибо сотрудникам полиции. Спасли трёх человек из горящего дома, вытащили газбаллон. Спасибо вам большое, большое человеческое спасибо!», - отметил в своем обращении пользователь соцсети.

Как выяснилось, в ночь с 5 на 6 февраля на автодороге Щучинск - Боровое к экипажу «Тулпар 12», в составе которого находились старший лейтенант полици Куаныш Умбетов и старший сержант полиции Ермек Самархан, подъехало такси, водитель которого сообщил, что в доме по улице Шоссейная пожар.

«Прибыв на место происшествия, полицейские не стали дожидаться пожарных. Первым делом перед ними стояла задача открыть дверь, чтобы спасти погорельцев, и как оказалось, не зря. В доме находились женщина и двое мужчин. Эвакуировав пострадавших, полицейские узнали, что на кухне есть газовый баллон. В густом дыму полицейским все-таки удалось найти баллон и вытащить его. Таким образом, стражи порядка в очередной раз предотвратили возможный взрыв. Благодаря смелости и бдительности сотрудников полиции во время инцидента никто не пострадал», - добавили в ведомстве.