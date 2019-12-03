Спасли человека при пожаре павлодарские полицейские
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарском посёлке Ленинский полиция спасла из огня человека до приезда экстренных служб, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Первого декабря в посёлке Ленинский автопатруль «016» в составе капитана полиции Тлегена Сыздыкова и старшего лейтенанта Асфандияра Турлыбекова при патрулировании увидели дым, который поднимался над жилым домом. Подъехав к дому, они, не дожидаясь пожарных, начали действовать сами. Перепрыгнув через забор, вытащили из горящего дома мужчину», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
После этого полицейские сообщили о случившемся в экстренные службы и вызвали скорую помощь.
«Ребята - молодцы, так четко и быстро отреагировали. Благодаря самоотверженным действиям стражей порядка удалось избежать крупного пожара, ведь рядом - сеновал, сарай, и возгорание перешло бы и на соседний дом, и тогда сгорело бы всё, - сказала хозяйка дома Ольга. - Я благодарю их родителей, что вырастили таких детей».
Благодаря слаженным действиям полицейских мужчина оказался в безопасности. Он выразил свою признательность и огромную благодарность спасителям.
«За смелые и решительные действия при пожаре полицейские будут поощрены правами начальника департамента полиции Павлодарской области полковником полиции Масимовым Нурланом Мырзахановичем», - сообщили в департаменте полиции.
Фото пресс-службы департамента полиции Павлодарской области.
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