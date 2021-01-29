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    14:33, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Спасителю утопавшей женщины предложили стать полицейским в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске поощрили 20-летнего Артема, который, рискуя жизнью, спас тонувшею в реке женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

    Начальник Управления полиции г. Усть-Каменогорска Андрей Мула, высоко оценив смелость и решительность Артема, наградил героя почетной грамотой и памятным подарком, а также поблагодарил за активную жизненную позицию.

    «Мы хотели бы в последующем видеть тебя в рядах полицейских», - подчеркнул А. Мула.

    Сам Артем признался, что мечтает служить в спецподразделении «Беркут». Сам он бывший воспитанник детского дома. В настоящее время женат, любит заниматься спортом, в том числе боксом.

    «Я не мог бросить женщину в беде. Вся моя мысль была о том, чтобы спасти этого человека как можно скорее. Я думаю, что любой человек на моем месте пойдет на такой шаг. Кроме того, я даже не думал, что меня наградит сегодня сам начальник городского управления полиции, было неожиданно», - признался молодой человек.

    Напомним, накануне днем женщина отправилась на реку, чтобы набрать воды, однако край льда обвалился под её ногами, тогда схватившись за ветку, она стала кричать о помощи.

    «Её крики и услышали Артём и его супруга Вера. Тогда парень, не раздумывая, побежал к берегу, в этот момент женщину уже уносило течением реки. Понимая, что она вряд ли сама выберется, Артём бросился в реку и поплыл за ней, схватив её, он стал плыть к берегу, но сил, чтобы вытащить в одиночку женщину, ему не хватило, тогда он стал кричать и звать на помощь, продолжая всё это время удерживать руками куртку женщины. Спустя минуту прибыли полицейские и спасатели, вытащив их из воды», - рассказали в УП.

    20-летнему Артёму и 60-летней пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.



    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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