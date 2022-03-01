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Спасибо врачам! - алматинцы поблагодарили медиков

1 Марта 2022 14:37
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Спасибо врачам! - алматинцы поблагодарили медиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -1 марта Казахстан отмечает День благодарности. Алматинцы обратились к медикам со словами благодарности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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День благодарности казахстанцы отмечают с 2016 года.

В этот день свою благодарность медицинским работникам выразили многочисленные алматинцы.

С уважением, семья Машкиных

- Дорогие наши врачи и медсестры! Первые дни января выдались нелёгкими для всех жителей Алматы. Хотя большинство могли находиться в безопасности, Вы решили не оставлять свои рабочие места. Нам даже трудно представить, что вы пережили в те часы, заботясь не только о пациентах, но и о друг друге. Хотим выразить благодарность за Ваш самоотверженный труд и заверить в том, что он очень ценен. Желаем всему коллективу отделения гинекологии городской клинической больницы 7 счастья и крепкого здоровья!

Алматинка Алёна Александровна

- Уважаемое руководство ГКБ №7 города Алматы! Хочу поблагодарить вас за важную и самоотверженную работу, особенно в период пандемии. В рискуете своими жизнями ради нас. Узнала, что в связи с последними событиями вы перенесли много трудностей, но выдержали и мужественно продолжали выполнять свою работу.

Алматинка Оксана Клепикова

- Хочу выразить огромную благодарность моим спасателям-врачам, которые вернули меня к жизни. Я поступила в крайне тяжёлом состоянии. У меня была парализация нижних конечностей и онемение левой руки. Была опухоль спинного мозга. Мне провели операцию и все прошло благополучно. Сейчас я могу ходить сама. Особая благодарность профессору, заместителю главного врача ГКБ №7 Алиеву Марат Амангельдиевичу. Врачам-нейрохирургам Аглакову Бахыту Мейрамхановичу, Караваеву Виктору Сергеевичу, Оразбекову Алияру Аскаровичу. Они меня спасли. Я этого никогда не забуду.

Алматинка Татьяна Казановская

- В отделение многопрофильной терапии ВОВ ГКП №1 меня привезли в очень тяжёлом состоянии. Я пролежала почти 18 дней. Мне оказали всю необходимую помощь. В отделении очень чисто. Медицинский персонал работает очень чётко. Они меня подняли на ноги.

Семейная пара из Алматы Александр и Светлана Кругловы

- Мы с мужем попали 14 января 2022 года в ГКП №1 в 5 отделение с коронавирусом. Нас сразу же встретила заведующая этим отделением Кулушева Айгерим Муратовна и медперсонал этого же отделения. Мы были приятно удивлены таким отношением к пациентам, ведь не везде встретишь таких отзывчивых людей. Очень хочется отметить весь персонал данного отделения, потому что он был очень чутким внимательным и добрым в отношениях с пациентами. Веяло теплом и заботой от каждого сотрудника данного отделения. Всему коллективу выражаем огромную благодарность, каждый день заботились о нашем здоровье. В разговоре с другими пациентами было понятно, что это не только к нам такое отношение - ко всем пациентам в этом отделении.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Видео   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Гульзат Сахова

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