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    11:02, 26 Март 2021 | GMT +6

    Спасибо, что не оставили в беде: россиянину на трассе помогли павлодарские полицейские

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У гражданина РФ, ехавшего к родителям в Павлодар, в пути кончился бензин в машине, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я направлялся к родителям в город Павлодар Республики Казахстан, пересёк границу, но по пути у меня закончился бензин. Ничего не оставалось делать, как встать на обочине и просить помощи у проезжающих мимо автомобилистов», - рассказал гражданин России Сергей, записавший ролик о своей истории.

    По его словам, машин на трассе проезжало много, но никто не останавливался, чтобы помочь. Уже стемнело и похолодало, когда проезжавшие сотрудники полиции Успенского района Павлодарской области увидели его машину, остановились и помогли доехать до ближайшей заправки.

    «Около 21.00, патрулируя автодорогу Павлодар-Успенка-граница Российской Федерации, я с напарником инспектором административной практики капитаном полиции Рустамом Калыковым несли службу. Заметили на обочине стоящую автомашину, рядом ходил мужчина, - рассказал инспектор службы группы патрульной полиции лейтенант Дамир Исенов. - Мы подъехали, узнали, что у него закончился бензин, после чего взяли автотранспорт на буксир и довезли до автозаправочной станции села Успенка».

    По словам сотрудников правоохранительных органов, оказавших помощь водителю, помогать людям - их работа. А россиянин направил благодарность на имя начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова.


    Видео ДП Павлодарской области



    Теги:
    Дороги Транспорт Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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