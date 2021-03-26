Спасибо, что не оставили в беде: россиянину на трассе помогли павлодарские полицейские
«Я направлялся к родителям в город Павлодар Республики Казахстан, пересёк границу, но по пути у меня закончился бензин. Ничего не оставалось делать, как встать на обочине и просить помощи у проезжающих мимо автомобилистов», - рассказал гражданин России Сергей, записавший ролик о своей истории.
По его словам, машин на трассе проезжало много, но никто не останавливался, чтобы помочь. Уже стемнело и похолодало, когда проезжавшие сотрудники полиции Успенского района Павлодарской области увидели его машину, остановились и помогли доехать до ближайшей заправки.
«Около 21.00, патрулируя автодорогу Павлодар-Успенка-граница Российской Федерации, я с напарником инспектором административной практики капитаном полиции Рустамом Калыковым несли службу. Заметили на обочине стоящую автомашину, рядом ходил мужчина, - рассказал инспектор службы группы патрульной полиции лейтенант Дамир Исенов. - Мы подъехали, узнали, что у него закончился бензин, после чего взяли автотранспорт на буксир и довезли до автозаправочной станции села Успенка».
По словам сотрудников правоохранительных органов, оказавших помощь водителю, помогать людям - их работа. А россиянин направил благодарность на имя начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова.
Видео ДП Павлодарской области