Спасены два водителя после обрушения моста в Норвегии

ОСЛО. КАЗИНФОРМ – Деревянный мост через реку на юге Норвегии обрушился рано утром в понедельник, когда по нему проезжали грузовик и легковой автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Автомобиль упал в реку, в то время как грузовик остался на мосту в почти вертикальном положении на участке, который был поднят под крутым углом из воды.

По данным полиции, вертолет помог спасти водителя грузовика. Владельцу автомобиля удалось самостоятельно выбраться из своего транспортного средства.

Мост длиной почти 150 метров соединял западный берег реки Гудбрандсдалслоген и деревню Треттен. Мост был открыт в 2012 году.

Норвежская автомобильная федерация заявила, что мост был проверен в 2021 году, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности таких мостов.

Управление автомобильных дорог общего пользования Норвегии заявило в понедельник, что хочет провести независимое расследование крушения.

Аналогичный близлежащий мост на реке Шоа в долине Гудбранд, также сделанный из клееного бруса, рухнул в 2016 году. Водитель грузовика, который пересекал мост в момент обрушения, получил легкие ранения.

После этого обрушения 11 подобных мостов, в том числе один в Треттене, были временно закрыты правительственным органом, отвечающим за инфраструктуру Норвегии. Агентство сообщило в отчете в 2016 году, что «прямой причиной крушения моста было дефектное соединение в каркасе».





Фото:abcnews.go.com







