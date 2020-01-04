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Спасены четверо актюбинцев, застрявших в степи на снегоходе

4 Января 2020 13:00
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Спасены четверо актюбинцев, застрявших в степи на снегоходе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Четверо актюбинцев, выехавших на снегоходе и застрявших в степи, были спасены сотрудниками департамента по ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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3 января в департамент по ЧС поступила информация, что из поселка Курайли в поселок Сарсанжай выехали на снегоходе 4 человека, в том числе 2 детей. По дороге у них кончилось топливо, и они застряли в степи.

«Информация поступила в 16:00, тут же выехали спасатели. В 20:06 люди были найдены, спасены и доставлены в поселок Курайли. В пути их обогрели, напоили чаем и накормили. Медицинская помощь не понадобилась», - рассказала сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.




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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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