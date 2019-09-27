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Спасенный на Тенгизе «краснокнижный» орел выпущен на свободу

27 Сентября 2019 20:27
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Спасенный на Тенгизе «краснокнижный» орел выпущен на свободу

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Спасенный 13 сентября на Тенгизе «краснокнижный» орел выпущен на свободу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудники природного резервата «Ак Жайик» выпустили на свободу орла, который был обнаружен в Жылыойском районе в районе Тенгиза. Орел сидел на дороге и не мог взлететь. Его привезли в Атырау и отправили в резерват, где есть возможности для содержания птиц в неволе. При осмотре выяснилось, что степной орел, занесенный в Красную книгу, повреждений не имеет, но у него не работают ноги. Орлу несколько раз сделали массаж ног, откормили. Теперь он отправлен в естественную среду», - сообщил руководитель отдела Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Азамат Абигалиев.



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Ключевые слова: Атырауская область, Экология,
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Автор:

А. Соколов

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