Спасенный на Тенгизе «краснокнижный» орел выпущен на свободу

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Спасенный 13 сентября на Тенгизе «краснокнижный» орел выпущен на свободу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники природного резервата «Ак Жайик» выпустили на свободу орла, который был обнаружен в Жылыойском районе в районе Тенгиза. Орел сидел на дороге и не мог взлететь. Его привезли в Атырау и отправили в резерват, где есть возможности для содержания птиц в неволе. При осмотре выяснилось, что степной орел, занесенный в Красную книгу, повреждений не имеет, но у него не работают ноги. Орлу несколько раз сделали массаж ног, откормили. Теперь он отправлен в естественную среду», - сообщил руководитель отдела Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Азамат Абигалиев.







