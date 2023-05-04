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Спасенных лебедя и пеликана выпустили на волю в Бурабае

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Мая 2023, 14:07
Спасенных лебедя и пеликана выпустили на волю в Бурабае Фото: udp-rk.kz

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Окрепших после зимовки птиц доставили на озеро Жайнак в Бурабайском районе Акмолинской области и отпустили в естественную среду обитания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления делами Президента Республики Казахстан.

На водоем уже начали прилетать птицы, теперь выпущенные на волю лебедь и пеликан смогут воссоедениться со стаей своих сородичей.

Напомним, осенью прошлого года в зоосад курорта Бурабай привезли пострадавшего пеликана и лебедя-кликуна, занесенного в Красную книгу Казахстана. Птиц нашли неравнодушные люди. Подведомственная организация УДП РК – ТОО «Бурабай даму» - приняла их на временное содержание. В зоосаде курорта Бурабай их вылечили и здесь же они благополучно перезимовали. С тех пор уже прошло 6 месяцев.

Птицы за это время полностью восстановились под наблюдением ветеринара и работников зоосада. После контрольного осмотра ветеринаром установлено, что состояние птиц стабильное, и они готовы к самостоятельной жизни в дикой природе.


Акмолинская область   Животные   УДП  
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