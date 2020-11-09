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Спасенных краснокнижных птиц выпустили на волю в ВКО

9 Ноября 2020 20:15
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Спасенных краснокнижных птиц выпустили на волю в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске на волю выпустили двух соколов-балобанов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В полиции напомнили, что в начале ноября текущего года две особи исчезающего вида птиц были изъяты у двоих браконьеров, жителей областного центра. Это преступление было выявлено сотрудниками управления криминальной полиции ДП ВКО и ДКНБ по ВКО в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер».
Спасенные пернатые были определены в Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. После ветеринарного осмотра и завершения необходимых следственных действий птиц вернули в естественную природную среду.


В пресс-службе отметили, что сокол-балобан – редкая и крупная хищная птица. Ее можно встретить по всему Казахстану. Отметим, что именно сокола-балобана Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия и Союз охраны птиц Казахстана объявили «птицей года» в 2020 году.


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#Восточно-Казахстанская область   #Экология  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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