Спасенных краснокнижных птиц выпустили на волю в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске на волю выпустили двух соколов-балобанов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В полиции напомнили, что в начале ноября текущего года две особи исчезающего вида птиц были изъяты у двоих браконьеров, жителей областного центра. Это преступление было выявлено сотрудниками управления криминальной полиции ДП ВКО и ДКНБ по ВКО в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер».

Спасенные пернатые были определены в Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. После ветеринарного осмотра и завершения необходимых следственных действий птиц вернули в естественную природную среду.

В пресс-службе отметили, что сокол-балобан – редкая и крупная хищная птица. Ее можно встретить по всему Казахстану. Отметим, что именно сокола-балобана Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия и Союз охраны птиц Казахстана объявили «птицей года» в 2020 году.