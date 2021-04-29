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Спасенного детеныша каспийского тюленя выпустили в море

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Апреля 2021, 13:41
Спасенного детеныша каспийского тюленя выпустили в море

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 28 апреля на острове Құлалы в Каспийское море был выпущен детеныш тюленя «Pusa caspica», занесенного в Красную книгу Казахстана, который был обнаружен в тяжелом состоянии в конце марта. Об этом передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Как сообщалось, обездвиженный и истощенный тюлененок был найден местными жителями в поселке Баутино 29 марта. По словам очевидцев, он находился там два дня. Его вес составлял чуть более 4 кг (при норме 10-12 кг).

Спасение провели специалисты Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя совместно с дивизионом Береговой охраны департамента Пограничной службы КНБ Республики Казахстан на пограничном катере «Қалқан».

Полное восстановление животное проходило в Центре изучения и реабилитации каспийского тюленя (ЦИРКТ) в городе Актау, где были проведены все необходимые ветеринарные и реабилитационные мероприятия.

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Также 28 апреля в рамках операции «Бекіре» только за сутки пограничниками из браконьерских сетей выпущены в естественную среду обитания 6 тюленей и большое количество рыб осетровой породы.

Браконьеры вылавливают тюленей для сбыта на черном рынке ( 100 граммов жира стоит 5000 тенге) .

В Пограничной службе напомнили, что по заключению ученых Центрально-Азиатского института экологических исследований жир каспийского тюленя не обладает лечебными свойствами и представляет опасность для здоровья человека

Тюлени играют уникальную роль в экосистеме Каспийского моря. Пограничная служба призывает всех бережно относиться к окружающей среде.


Экология   Пограничники   Мангистауская область  
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