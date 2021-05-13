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    14:10, 13 Май 2021 | GMT +6

    Спасению на воде обучали волонтеров в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Волонтёров Красного месяца и жасулановцев обучали спасению на воде в Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях профилактики несчастных случаев на воде на городском пляже реки Тобол с сотрудниками оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф (ЦМК) проведено обучающее занятие, целью которого является показать и привить ребятам отработки различных методов оказания помощи при чрезвычайной ситуации на воде.

    «Для наилучшего восприятия и доведения информации опытные сотрудники спасательного отделения создали легенду, по мотивам которой рыбак, стоящий у края лодки, упал в холодную воду. Среагировав на сигнальный вызов, спасатели привозят пострадавшего на берег и сотрудники ЦМК оказывают ему первую помощь, приводя в чувство,- сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.— Фельдшеры из ЦМК рассказали ребятам о правилах поведения на воде и оказании первой доврачебной помощи при утоплении, о порядке действий. Также спасатели привели примеры реальных случаев спасения людей на воде, показали аварийно-спасательное оборудование и снаряжение для оказания помощи людям в различных чрезвычайных ситуациях».

    У волонтёров была возможность на практике отработать на манекене проведение реанимационных мероприятий: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

    «Практические занятия включали в себя методы спасения и самоспасения пострадавшего. Обучающее занятие в форме оживлённой беседы на свежем воздухе сделали информацию более доступной и интересной. Знания и опыт, приобретённые волонтёрами и представителями волонтёрских организаций в ходе обучения, стали бесценным багажом, с которым они вернутся домой и продолжат свое благородное дело»,- заключили в ДЧС.




    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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