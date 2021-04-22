Спасением паркового озера займутся в этом году в Караганде
Аким Карагандинской области провёл по проблеме озера выездное совещание с участием экологов.
«Карагандинцы обеспокоены состоянием парка. В социальных сетях много постов с фотографиями и видео. Люди очень правильно поднимают вопрос. Озеро заболачивается по причине слабого течения из-за засора реки Букпы. Поэтому требуется комплексное и системное решение. Очисткой и санацией реки надо заниматься ежегодно», – сказал Женис Касымбек.
До июля акимат города должен разработать проектную документацию. Летом планируется начать работы. Деньги на их проведение выделят из областного бюджета.
Необходимая сумма будет известна по результатам проектирования. В Казахстане есть организации, занимающиеся очисткой водоёмов.
За последние дни уровень воды в парковом озере поднялся. Но актуальной остаётся очистка дна от водорослей. Это будут делать вручную сотрудники Управления парками. Привлекут необходимую технику.