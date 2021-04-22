Спасением паркового озера займутся в этом году в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде обратятся к помощи проектных организаций, чтобы парковое озеро могло наполняться чистой водой. Экологический проект профинансируют из областного бюджета. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области провёл по проблеме озера выездное совещание с участием экологов.

«Карагандинцы обеспокоены состоянием парка. В социальных сетях много постов с фотографиями и видео. Люди очень правильно поднимают вопрос. Озеро заболачивается по причине слабого течения из-за засора реки Букпы. Поэтому требуется комплексное и системное решение. Очисткой и санацией реки надо заниматься ежегодно», – сказал Женис Касымбек.

До июля акимат города должен разработать проектную документацию. Летом планируется начать работы. Деньги на их проведение выделят из областного бюджета.

Необходимая сумма будет известна по результатам проектирования. В Казахстане есть организации, занимающиеся очисткой водоёмов.

За последние дни уровень воды в парковом озере поднялся. Но актуальной остаётся очистка дна от водорослей. Это будут делать вручную сотрудники Управления парками. Привлекут необходимую технику.