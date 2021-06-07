19:05, 06 Июнь 2021 | GMT +6
Спасение щенка из-под бетонных плит попало на видео в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске спасатели пришли на помощь животному, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.
Видео спасательной операции опубликовано на странице регионального ДЧС в Instagram.Как сообщает ведомство, щенок застрял под бетонными плитами крыльца подъезда жилого дома на улице Бурова.
Прибывшие сотрудники Специализированного отряда разобрали одну из ступеней и аккуратно достали собаку.
Перед этим жильцы дома два дня пытались спасти щенка самостоятельно.