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    19:05, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    Спасение щенка из-под бетонных плит попало на видео в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске спасатели пришли на помощь животному, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

    Видео спасательной операции опубликовано на странице регионального ДЧС в Instagram.

    Как сообщает ведомство, щенок застрял под бетонными плитами крыльца подъезда жилого дома на улице Бурова.
    Прибывшие сотрудники Специализированного отряда разобрали одну из ступеней и аккуратно достали собаку.

    Перед этим жильцы дома два дня пытались спасти щенка самостоятельно.




    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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