Спасение щенка из-под бетонных плит попало на видео в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске спасатели пришли на помощь животному, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Видео спасательной операции опубликовано на странице регионального ДЧС в Instagram.

Как сообщает ведомство, щенок застрял под бетонными плитами крыльца подъезда жилого дома на улице Бурова.Прибывшие сотрудники Специализированного отряда разобрали одну из ступеней и аккуратно достали собаку.

Перед этим жильцы дома два дня пытались спасти щенка самостоятельно.





