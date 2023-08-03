Спасающие жизни часы создали жамбылские школьники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Часы под названием «Второе сердце» предназначены для пациентов с инсультом, инфарктом и другими судорожными расстройствами. Они следят за сердцебиением владельца и артериальным давлением, подают сигнал в случае опасности для жизни человека. Эти умные смарт-часы придумали девятиклассник Дулат Исабек и восьмиклассница Адия Турсынбай областного специализированного лицея для одаренных детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.



В часах реализованы функции контроля температуры тела, процентного содержания кислорода в крови и частоты сердечных сокращений. Также они отправляют сигнал тревоги родственнику или в скорую помощь, если пациент падает и становится неподвижным. Самое главное – четко определить адрес и местонахождение пациента.

«Бывают случаи, когда первая помощь больным оказывается с опозданием по разным причинам. С идеей предотвращения подобных ситуаций и помощи пациентам мы создали часы, обеспечивающие оперативное прибытие скорой помощи», — говорит молодой изобретатель Дулат Исабек.

Для проверки изобретения учащихся было проведено динамическое наблюдение за кардиологами и пациентами с помощью портативного устройства. В будущем Дулат и Адия рассматривают способы сделать часы более удобными для постоянного ношения.