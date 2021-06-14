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    16:05, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Спасателями ВКО продолжается установка знаков на опасных водоемах

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане продолжается установка запрещающих знаков на опасных водоемах. На 64-х запрещенных местах согласно решению Восточно-Казахстанского областного маслихата 212 знаков уже установлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Это делается для того, чтобы население реагировало на информацию об опасности нахождения на данных участках, где, как правило, не обследовано дно водолазами, наблюдается опасная глубина и течение, отсутствуют посты спасателей и медиков.

    Специалисты ДЧС ВКО просят граждан не игнорировать знаки безопасности и помнить, что купаться следует только на санкционированных пляжах.


    Между тем, с начала 2021 года в регионе утонуло 5 человек, все случаи зарегистрированы в необорудованных запрещенных местах.

    Установка знаков будет продолжаться в течение всего купального периода.

    «Запрещающий знак – это очень важное предупреждение на водоеме. В указанном месте существует опасность травмирования, попадания в сильное течение, водоворот. Во избежание несчастных случаев не игнорируйте знаки и разъясняйте детям о его значении. За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность по статье 364 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». В результате профилактических рейдов в Восточном Казахстане выявлено 8 фактов, когда отдыхающие нарушили вышеуказанную статью»,- отметил Дмитрий Титов, заместитель начальника ДЧС ВКО.


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    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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