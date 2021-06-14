Спасателями ВКО продолжается установка знаков на опасных водоемах
Это делается для того, чтобы население реагировало на информацию об опасности нахождения на данных участках, где, как правило, не обследовано дно водолазами, наблюдается опасная глубина и течение, отсутствуют посты спасателей и медиков.
Специалисты ДЧС ВКО просят граждан не игнорировать знаки безопасности и помнить, что купаться следует только на санкционированных пляжах.
Между тем, с начала 2021 года в регионе утонуло 5 человек, все случаи зарегистрированы в необорудованных запрещенных местах.
Установка знаков будет продолжаться в течение всего купального периода.
«Запрещающий знак – это очень важное предупреждение на водоеме. В указанном месте существует опасность травмирования, попадания в сильное течение, водоворот. Во избежание несчастных случаев не игнорируйте знаки и разъясняйте детям о его значении. За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность по статье 364 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». В результате профилактических рейдов в Восточном Казахстане выявлено 8 фактов, когда отдыхающие нарушили вышеуказанную статью»,- отметил Дмитрий Титов, заместитель начальника ДЧС ВКО.