Спасателям пришлось снимать кольцо с опухшего пальца костанайца

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайским спасателям пришлось снимать кольцо с опухшего пальца мужчины. Как рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области, подобного рода вызовы - не редкость сегодня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«4 октября около 18:00 вечера к месту, где расположен оперативно спасательный отряд г.Костанай по улице Майлина, 5, пришел мужчина 1978 года рождения с просьбой помочь снять кольцо с пальца. Как выяснилось, это злополучное кольцо в течение всего дня не давало покоя, палец сильно опух и стал болеть, однако все попытки снять кольцо самостоятельно прошли тщетно. В умелых руках спасателей операция заняла не более пяти минут», - сообщили в ДЧС.

Сотрудники департамента при помощи специальных кусачек раскусили металлическое кольцо и освободили палец, после чего наложили антисептическую повязку.

Как отмечают сами спасатели, главное, что в подобных ситуациях имеет большое значение своевременно оказанная помощь.

«Долгое пережатие фаланги пальца может привести к его потере, поэтому, если пострадавший не разрешил эту проблему мгновенно, он должен обратится к специалистам, не дожидаясь плохого финала», - пояснили в ведомстве.