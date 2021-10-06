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    22:22, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Спасателям пришлось снимать кольцо с опухшего пальца костанайца

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайским спасателям пришлось снимать кольцо с опухшего пальца мужчины. Как рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области, подобного рода вызовы - не редкость сегодня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «4 октября около 18:00 вечера к месту, где расположен оперативно спасательный отряд г.Костанай по улице Майлина, 5, пришел мужчина 1978 года рождения с просьбой помочь снять кольцо с пальца. Как выяснилось, это злополучное кольцо в течение всего дня не давало покоя, палец сильно опух и стал болеть, однако все попытки снять кольцо самостоятельно прошли тщетно. В умелых руках спасателей операция заняла не более пяти минут», - сообщили в ДЧС.

    Сотрудники департамента при помощи специальных кусачек раскусили металлическое кольцо и освободили палец, после чего наложили антисептическую повязку.

    Как отмечают сами спасатели, главное, что в подобных ситуациях имеет большое значение своевременно оказанная помощь.

    «Долгое пережатие фаланги пальца может привести к его потере, поэтому, если пострадавший не разрешил эту проблему мгновенно, он должен обратится к специалистам, не дожидаясь плохого финала», - пояснили в ведомстве.


    Теги:
    Спасение Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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