Спасатели ЗКО вызволили двух подростков с острова

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На майские праздники в Западно-Казахстанский регион пришла не по-весеннему жаркая погода, из-за чего многие выбрали во время длительных выходных отдых на воде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Группу внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Западно-Казахстанской области.

11 мая на телефон экстренного реагирования 112 позвонила жительница города Уральска. Женщина во время отдыха на Желаевском карьере увидела на острове двух подростков, которые звали на помощь.



Как выяснилось позже, мальчики 2005 и 2006 года рождения, переплыли на остров посередине карьера, обратно уже самостоятельно вернуться на берег не смогли.

На место происшествия оперативно выехало дежурное спасательное подразделение №3 Оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО. В спасательной операции было задействовано 3 человека личного состава, 1 единица автотехники и плавательное средство.

Спасатели на спасательной лодке благополучно доставили подростков на берег, где их ждали друзья. Подростки были у водоема без сопровождения взрослых, спасатели провели с ними воспитательную беседу с разъяснением основных правил безопасности пребывания на воде. После чего дети были отправлены домой.



Спасатели призывают соблюдать элементарные правила безопасности на воде :



- При отсутствии пляжа, купальни, купайтесь только в безопасных и разрешенных местах, выбирайте чистый песчаный берег с ровным дном. Не ныряйте в незнакомых местах, так как на дне могут оказаться опасные предметы. Разгоряченным входить в воду не разрешается. Перед купанием следует отдохнуть. Не купайтесь вскоре после приема пищи и в нетрезвом состоянии. Прекращайте купание при наступлении озноба. Купаться рекомендуется два раза в сутки: утром и вечером.



При плавании могут быть судороги. Судороги наступают при охлаждении мышц, резких движений и утомлении. При судорогах зовите на помощь. Если нет условий для выхода из воды, действуйте следующим образом:



- при стягивании пальцев рук быстро, с силой сожмите кисть руки в кулак, сделайте резко отбрасывающее движение рукой в сторону и разожмите кулак;

- при судороге икроножной мышцы согнитесь, рукой обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните ее к себе;

- при судороге мышц бедра ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в коленке, потяните ее назад к спине.



Попав в сильное течение, не боритесь против него, плывите по течению и стремитесь приблизиться к берегу. Если попадете в водоворот, не теряйтесь, наберите больше воздуха в легкие и, погрузившись в воду, нырните в сторону от водоворота по направлению течения выходите на поверхность.