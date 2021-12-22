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Спасатели вызволили водителя из снежного заноса на трассе Ушарал - Достык

22 Декабря 2021 21:25
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Спасатели вызволили водителя из снежного заноса на трассе Ушарал - Достык

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Легковая автомашина застряла в снежном заносе на 92-м километре автодороги «Ушарал - Достык», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

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Как сообщает ДЧС, 22 декабря в 11.27 в дежурную часть Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области поступило сообщение о том, что на участке «Ыргайты» Алакольского района Алматинской области, на 92-м километре автодороги «Ушарал - Достык», в снежном заносе застряла легковая автомашина, в салоне которой находится один взрослый человек.
На место вызова незамедлительно выехали три спасателя оперативно-спасательного отряда села Акши на снегоболотоходе «Трекол». Расстояние от села Акши до места вызова составляет 50 км.
В 14.10 автомобиль из снежного заноса был отбуксирован на очищенный участок автодороги. Водитель в медицинской помощи не нуждался.
Данный участок дороги был закрыт для всех видов автотранспорта 22 декабря с 10:00 часов в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, ограниченная видимость), о чем было оповещено посредством CMC-рассылки, социальных сетей, интернет-ресурсов и мобильного приложения «Дармен».
Департамент по ЧС информирует: на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 22 декабря на востоке и юге Алматинской области ожидается туман. В районе Алакольских озер, в том числе на автодороге «Ушарал - Достык», ожидается юго-восточный ветер с порывами 17-22 м/с.
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112. А в целом, при выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.


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#Алматинская область   #Происшествия  
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