Спасатели вызволили корову из колодца в Аркалыке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Аркалыке спасателям пришлось вытаскивать из колодца корову, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Непростой день выдался 6 сентября для спасателей. В 14:00 на пункт связи городского оперативно-спасательного подразделения города поступило сообщение о том, что в поселке Северный во дворе частного дома корова упала в колодец.

Бригада спасателей выехала на место в 14:03 и извлекла животное из колодца с помощью спецтехники.

«Случай был весьма сложным, спасатели провели большую операцию по вызволению из трудной ситуации бедного животного. Корова упала на несколько метров в пустующий колодец, оказалась вне зоны досягаемости и самостоятельно выбраться не могла. Работа окончилась в 15:28, корова не пострадала, ее передали счастливой хозяйке»,- прокомментировали в департаменте.

Хозяйка коровы и все соседи поблагодарили спасателей за доблестный труд.