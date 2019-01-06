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Спасатели вызволили из снежного плена около 80 автомобилей в ЗКО

6 Января 2019 12:45 189
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Спасатели вызволили из снежного плена около 80 автомобилей в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области силами ДЧС из снежного плена вызволено 79 автомобилей, передает МИА «Казинформ».

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По данным ЧС ЗКО, всего вызволено 36 человек, из них семеро детей.

Спасатели вызволили из снежного плена около 80 автомобилей в ЗКО 

В Акжайыкском районе в 12:30 минут на 5-ом километре трассы Чапаево-Казталовка спасатели вытащили из снега автомобиль «Газель», который из-за гололеда съехал с дороги. Пострадавших нет. 

В 13:50 минут на трассе Урал-Таскала Таскалинского района была оказана помощь людям в двух легковых автомобилях, застрявших в снегу.  

Спасатели вызволили из снежного плена около 80 автомобилей в ЗКО 

В 15:20 на автодороге Таскала-Мерей из снега вызволено 5 легковых автомобилей.

В 18:50 минут на 305-ом километре автодороги Урал-Атырау Акжайыкского района автомобиль «Фольксваген Шаран»  стукнулся с грузовиком «Скания», в результате 2 человека доставлены в больницу.

Спасатели вызволили из снежного плена около 80 автомобилей в ЗКО

В 20:45 минут в Таскалинском районе из снега вытащили 10 легковых автомобилей.


Спасатели вызволили из снежного плена около 80 автомобилей в ЗКО 
Спасатели вызволили из снежного плена около 80 автомобилей в ЗКО



Автор: Елжан Ералы

 

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область,
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