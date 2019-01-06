Спасатели вызволили из снежного плена около 80 автомобилей в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области силами ДЧС из снежного плена вызволено 79 автомобилей, передает МИА «Казинформ».

По данным ЧС ЗКО, всего вызволено 36 человек, из них семеро детей.





В Акжайыкском районе в 12:30 минут на 5-ом километре трассы Чапаево-Казталовка спасатели вытащили из снега автомобиль «Газель», который из-за гололеда съехал с дороги. Пострадавших нет.

В 13:50 минут на трассе Урал-Таскала Таскалинского района была оказана помощь людям в двух легковых автомобилях, застрявших в снегу.





В 15:20 на автодороге Таскала-Мерей из снега вызволено 5 легковых автомобилей.

В 18:50 минут на 305-ом километре автодороги Урал-Атырау Акжайыкского района автомобиль «Фольксваген Шаран» стукнулся с грузовиком «Скания», в результате 2 человека доставлены в больницу.





В 20:45 минут в Таскалинском районе из снега вытащили 10 легковых автомобилей.













Автор: Елжан Ералы