Спасатели вывели из Аксайского ущелья заблудившуюся семью

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах, в Аксайском ущелье между речкой и Акжарским обвалом (обвал Акжар), заблудилась семья из трех человек: муж, жена и подросток 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.



Сообщение об этом поступило 3 августа в 21 час 30 минут. Из-за большого обрыва и темноты они не смогли спуститься вниз самостоятельно.

Оперативная группа республиканского оперативно-спасательного отряда выехала на место поисков. В 22 :40 спасатели МЧС дошли до пострадавших, начали спуск вниз.

В полночь поисково-спасательная операция завершилась, пострадавших спустили к машине.

Спасатели МЧС предупреждают туристов, собирающихся в горы: большую часть маршрута выполняйте до обеда и старайтесь вернуться домой до наступления темноты.