23:00, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6
Спасатели вытащили верблюда из ямы в Мангистау
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Верблюд провалился в яму и не смог самостоятельно выбраться наружу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.
По информации ДЧС области, инцидент произошёл ночью 16 сентября в селе Курык Каракиянского района. Выяснилось, что в 1 микрорайоне за домом №42 в яму упал верблюд. Животное не смогло выбраться обратно.
На место прибыли спасатели пожарной части №7 Каракиянского района. Спасатели вытащили верблюда из ямы в Мангистау. Спасательная операция прошла успешно. Животное не пострадало.
Фото в ДЧС Мангистауской области