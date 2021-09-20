МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Верблюд провалился в яму и не смог самостоятельно выбраться наружу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

По информации ДЧС области, инцидент произошёл ночью 16 сентября в селе Курык Каракиянского района. Выяснилось, что в 1 микрорайоне за домом №42 в яму упал верблюд. Животное не смогло выбраться обратно.

На место прибыли спасатели пожарной части №7 Каракиянского района. Спасатели вытащили верблюда из ямы в Мангистау. Спасательная операция прошла успешно. Животное не пострадало.

Фото в ДЧС Мангистауской области