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    23:00, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Спасатели вытащили верблюда из ямы в Мангистау

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    МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Верблюд провалился в яму и не смог самостоятельно выбраться наружу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    По информации ДЧС области, инцидент произошёл ночью 16 сентября в селе Курык Каракиянского района. Выяснилось, что в 1 микрорайоне за домом №42 в яму упал верблюд. Животное не смогло выбраться обратно.

    На место прибыли спасатели пожарной части №7 Каракиянского района. Спасатели вытащили верблюда из ямы в Мангистау. Спасательная операция прошла успешно. Животное не пострадало.

    Фото в ДЧС Мангистауской области


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Животные Мангистауская область
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