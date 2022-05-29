29 Мая 2022 22:09

Спасатели выдвинулись к месту падения самолета с туристами в Непале

КАТМАНДУ. КАЗИНФОРМ - В горах Непала пропал самолет с туристами. Небольшой борт авиакомпании Tara Air, в котором находились 22 человека, выполнял рейс из города Покхара, что в 200 километрах от Катманду, в Джомсом. Вскоре после взлёта он исчез с радаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Поиски приостанавливали из-за плохой видимости.

«Самолёт Twin Otter авиакомпании Tara Air вылетел из аэропорта Покхара в Джомсом, в 9:55 утра. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Связь с самолетом была потеряна примерно через 15 минут после его взлета. Он до сих пор числится пропавшим без вести», - сказал Сударшан Бартаула, представитель Tara Air.

Известно, что среди пассажиров шесть иностранцев: четверо граждан Индии и двое - Германии.

Сообщается, что установлено примерное место падения самолёта. К нему продвигается группа спасателей, армии и полиции.







