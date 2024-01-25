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    15:25, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Спасатели вручную дробят крупные камни на руднике в Павлодарской области

    Майкаинзолото
    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Поисковые работы на территории АО «Майкаинзолото» в Павлодарской области не прекращаются на протяжении 22 дней. Сейчас с помощью пневмоинструментов спасатели убирают крупные камни, которые мешают экскаваторам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Об обстановке на месте обвала рассказал Олег Трещев, заместитель начальника ДЧС Павлодарской области.

    - Поисково-спасательные работы по поиску автобуса продолжаются. Сейчас спасатели вручную с помощью пневмоэлекстроинтрумента убирают негабаритные камни массой более пяти тонн, которые мешают доступу экскаватора. Спасатели работают в тяжелых условиях: продолжается осыпание грунта. Направление работ корректируем с помощью приборов, работают кинологические расчёты, - сообщил Олег Трещев.

    Всего в поисково-спасательных работах задействованы 147 человек и 45 единиц техники.

    Напомним, ночью 4 января на территории АО «Майкаинзолото» в Баянаульском районе Павлодарской области произошел обвал, из-за чего под землю рухнул автобус с горноспасателями. Они выехали на сигнал о задымлении в районе шахты. Тела двух человек нашли в первые сутки, еще двое не найдены до сих пор.

    Накануне возмущение у многих жителей области вызвала новость о том, что на место трагедии пригласили предсказательницу. В ДЧС региона объяснили, что не имеют отношения к ее визиту. Это была инициатива родственников пропавших. Сотрудники ДЧС и другие специалисты работают строго по инструкциям, используя геосканер и металлоискатели.

    Теги:
    ДЧС Происшествия, ЧС Регионы Происшествия Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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