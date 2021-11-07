Спасатели Восточного Казахстана готовятся к зиме

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - О том, как спасатели готовятся к холодам, рассказал временно исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области полковник Дмитрий Титов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Исходя из многолетней практики, в Восточном Казахстане будут взяты на усиленный контроль 386 снегозаносимых участков протяженностью 816 километров. Для оказания помощи пострадавшим организована работа 19 пунктов обогрева и 33 объекта придорожного бизнеса. В круглосуточном режиме функционируют четыре трассо-медико спасательных пункта.

«Приведены в готовность 3 123 человека личного состава, 406 единиц снегоочистительной техники, 214 единиц инженерной техники, 96 единиц эвакуационной техники,153 единицы высокопроходимой техники, в том числе вездеходы, вахтовые автомобили, инженерная техника. С учетом ежегодной практики техника рассредоточена по наиболее снегозаносимым направлениям - «Усть-Каменогорск - Алтай – Улкен Нарын-Катон Карагай-Рахмановские ключи», «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ», «Усть-Каменогорск-Семей», на дорогах областного значения: «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское», «Теректы-Урунхайка-Тоскайын», - сообщил Дмитрий Титов.

На территории области имеется 497 лавиносборов. Филиалом ВК ГУ «Казселезащита» в целях своевременной подготовки к лавиноопасному периоду по обслуживаемым районам области разработаны 20 снегомерно-лавинных маршрута, где установлены 197 снегомерных реек. В течение всего лавиноопасного периода наблюдателями еженедельно будет проводиться наземное обследование лавиноопасных участков и при необходимости осуществляться спуск снежной массы.

«В период наступления холодов учащаются несчастные случаи, происходящие с гражданами на пути их передвижения. При прогнозе ухудшения погодных условий мы доводим до населения штормовые предупреждения путем SMS-рассылки, теле-, радиоперехвата, СМИ, социальных сетей, в мобильном приложении «Дармен». При объявлении штормовых предупреждений рекомендуем воздержаться от поездок на дальние расстояния. Водителям нужно следить за информацией о состоянии дорог», - пояснил Дмитрий Титов.

С начала отопительного сезона, в области уже зарегистрировано 65 пожаров в жилом секторе, один человек погиб. От последствий угарного газа травмированы четыре человека, из них трое детей.

В целях профилактики пожаров департаментом по ЧС в этом году проведено более 331 тысячи подворовых обхода жилого сектора с охватом порядка 58-ти тысячи человек, проведено 424 схода с населением. Эта работа ведется при участии местных исполнительных органов и неправительственных организаций.

Помимо этого, специалистами ДЧС ВКО проведено 535 рейдов по местам проживания неблагополучных семей, состоящих в группе риска (лица без определенного места жительства, ведущие асоциальный образ жизни).

В ближайшее время в рамках заключенного меморандума между ДЧС ВКО и ТОО «Казцинк» запланирована установка датчиков угарного газа в количестве более 1500 штук, которые будут распространены по 19 городам и районам области.