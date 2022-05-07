7 Мая 2022 14:35

Спасатели ВКО устроили субботник во дворе труженицы тыла

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Необычное поздравление приготовили сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области и юные спасатели школы Центра дополнительного образования №29 - организовали субботник во дворе дома труженицы тыла Великой Отечественной войны Зои Ларионовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Зоя Александровна встретила активистов и определила им фронт работы. Вооружившись секаторами, метлами и граблями, помощники убрали листву и сухую траву, провели обрезку деревьев и кустарников, убрались в доме и перекопали огород. Спасатели в целях безопасности установили в доме труженицы тыла датчик угарного газа.

После субботника Зою Александровну спасатели угостили солдатской кашей, которую приготовили в условиях полевой кухни, чтобы приблизить праздник Победы к реалиям военных лет.

Зоя Александровна Ларионова о тяжелых годах войны без слез не вспоминает. Жили в поселке недалеко от города Усть-Каменогорска. Когда началась война – сразу кончилось детство. Отец ушел на фронт, а она вместе с мамой и двумя старшими сестрами начала работать в колхозе. Ей было всего 9 лет. Работали для фронта, собирали все, что вырастили в поле. Сами же жили в бедноте, холоде и голоде, на подсобном хозяйстве. Самое тяжелое воспоминание о войне, которое сильно засело в сердце – мама попала в больницу, и девочки, а их было четверо, остались одни. Нечего кушать самим, а еще корову надо кормить. Старшие сестры Зою отправляли ночью за сеном одну в колхоз, в надежде на то, что если и попадется, то из-за возраста ее не посадят за воровство. Ребенок боялся, но шел.

Зоя Александровна рассказала: «Как то раз, набрав сена и собираясь уже домой, меня остановил охранник. Как же было страшно в этот момент, и каково было мое удивление, когда мужчина не только не выдал, а, наоборот, помог». До сих пор она благодарна этому человеку.

Когда закончилась война, Зоя Ларионова была направлена колхозом на курсы трактористов в школу механизации Усть-Каменогорска. Наравне с парнями 4 девочки получили корочки трактористов. Двое из них вернулись в колхоз и сели за тракторы, а Зоя Александровна осталась в Усть-Каменогорске. Работала и разнорабочей, и маляром, и секретарем, и кассиром. Последнее место работы – пожарная часть, здесь и прошли ее 29 рабочих лет.

Вспоминая годы работы Зоя Александровна рассказала о том, что пожарная часть была бедная, коллектив часто менялся, так как зарплаты были маленькими. Помимо основной своей работы диспетчером была кассиром, вела профсоюзные дела, женсовет.

«Я очень благодарна ДЧС ВКО, которые не забывают обо мне, и часто приглашают в родную часть. Конечно, радует, что здесь все изменилось, обновилось. Новое современное оснащение и оборудование. Мне приятно посмотреть, а ребятам легче работать в таких условиях» - поделилась Зоя Александровна.

«Такие мероприятия воспитывают у подростков чувство патриотизма, социальной ответственности, заботливое отношение к пожилым людям»,- подчеркнули сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области.

К счастью, сегодня ещё есть возможность сказать спасибо тем немногим, кто является живым свидетелем тех непростых военных лет.

«Считаю, что ветеранам, пожилым людям надо помогать постоянно, а не только в знаменательные даты», - отметил учащийся ШЦДО №29 Даниил Пищальников.