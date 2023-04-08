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Спасатели ВКО пришли на помощь рыбакам, оставшимся на льдине

Жанара Мухамедиярова
8 Апреля 2023, 18:45
Спасатели ВКО пришли на помощь рыбакам, оставшимся на льдине

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 8 апреля в Самарском районе Восточно-Казахстанской области, на Бухтарминском водохранилище, двое рыбаков остались на оторвавшейся от берега льдине. Оказавшись в экстренной ситуации, они обратились за помощью к спасателям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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Прибыв на место вызова, сотрудниками службы ЧС спасены двое мужчин 1966 и 1975 года рождения. До места «заточения» рыбаков спасатели добрались на резиновой лодке и, надев на мужчин спасательные жилеты, благополучно доставили их до берега. В медицинской помощи они не нуждались.

ДЧС ВКО предупреждает: лёд стал уже непрочным, не стоит рисковать и пренебрегать рекомендациями от спасателей.

«В весенний период лед становится особенно опасным. Льдина в любой момент может отколоться от берега, а оттепель уменьшает прочность льда. Рыбакам следует старого придерживаться правил», - отметил начальник ОЧС района Самар ДЧС ВКО Асет Сеилкумаров.

При чрезвычайной ситуации - обращайтесь по номеру 112.

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Восточно-Казахстанская область   Происшествия   МЧС   Спасение  
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