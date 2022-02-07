Спасатели ВКО помогли застрявшим в снегу и попавшим в ДТП автомобилистам

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Спасатели региона оказали помощь застрявшей в сугробах автомашине и попавшему в ДТП автомобилю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

6 февраля в Тарбагатайском районе, 33 км от села Аксуат, на проселочной дороге застрял в снегу автомобиль «Нива» с тремя пассажирами. На помощь прибыли сотрудники ДЧС ВКО на спецтехнике. Из снежного перемета на очищенный участок автодороги отбуксирован автомобиль, который продолжил свой путь. Граждане в медицинской помощи не нуждались.

В городе Риддер поздно ночью 7 февраля по улице Хариузовская произошло ДТП. В автомобиле марки «Ниссан-Патрол» остались зажатыми 2 человека. До прибытия спасателей водителя из салона автомобиля извлекли очевидцы. Сотрудники СПЧ-1 при помощи аварийно-спасательного инструмента «Холматро» и домкрата перекусили переднюю стойку автомобиля, разжали детали двери и панели приборов и освободили зажатого пассажира, 1988 года рождения, передав сотрудникам скорой помощи.