Спасатели ВКО помогли юным хоккеистам добраться до дома

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана помогли юным хоккеистам добраться до дома, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В департаменте по ЧС сообщили, что 23 февраля в области объявлено штормовое предупреждение из-за метели и гололедицы. Именно скользкая дорога не позволила автобусу, следовавшему по маршруту «Усть-Каменогорск - Искитим - Усть-Каменогорск» выехать на подъём в районе села Берёзовка, не доехав до города 50 км.

«В автобусе находилось 25 человек, из них 18 детей. Спасатели незамедлительно выехали на высоко-проходимой технике, пересадили к себе всех пассажиров автобуса и довезли их до города», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

В департаменте рассказали, что подъезжая к Усть-Каменогорску, их догнал автобус, которому помогли проехать злополучный подъем дорожные службы. Команда юных хоккеистов вернулась в свой автобус и продолжила свой путь.