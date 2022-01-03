Спасатели ВКО помогли спуститься с перевала четверым мужчинам
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске 4 молодых человека на автомобиле не смогли спуститься на основную трассу с перевала Чечек, так как дорогу задуло снегом. Прибывшие спасатели помогли молодежи выбраться из заноса и сопроводили до трассы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Как сообщалось ранее, вчера к спасателям также поступил вызов с просьбой об эвакуации, так как сломался автомобиль на автодороге Семей-граница РФ, не доезжая до населенного пункта Дмитриевка. В автомобиле находились 5 человек, 3 из которых – дети. Спасатели эвакуировали людей в с. Бородулиха.
Выезжая за пределы населенных пунктов водитель должен обязательно ознакомиться со штормовым предупреждением и состоянием трассы – закрыта или открыта она. Иметь с собой лопату, трос, теплые вещи, запас продуктов и термос с чаем, заряженный телефон.
Информацию о штормовых предупреждениях смотрите в бесплатном мобильном приложении «Дармен». При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по единому телефону спасения «112».
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