Спасатели ВКО озабочены статистикой гибели людей на водоемах

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За весь период купального сезона сотрудники ДЧС ВКО спасли на водоемах 22 человека, 6 из них были дети. Однако рост количества погибших на водоемах беспокоит спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По информации пресс-секретаря ДЧС ВКО Марины Лисковой, с начала купального сезона в регионе утонули 34 восточноказахстанца, девять из них – дети. За аналогичный период 2020 года погибло 33 отдыхающих, в том числе девять детей. Основными причинами трагедий спасатели назвали нарушение элементарных правил безопасности.

«13 случаев произошло, когда дети оставались без присмотра, 5 человек погибли, купаясь в нетрезвом виде. В большинстве случаев гибель людей произошла на необорудованных пляжах, один случай во время рыбной ловли неподалеку от базы отдыха», – отметила Марина Лискова.

С первых дней лета спасатели проводят активную профилактическую работу, различные креативные акции, чтобы рассказать отдыхающим о правилах безопасности на воде.

Марина Лискова в ходе брифинга сообщила, что было организовано свыше 5 тысяч профилактических рейдов, где отдыхающим было распространено 86 тысяч памяток. Совместно с владельцами баз и местными исполнительными органами заключено 33 меморандума в целях обеспечения безопасного отдыха граждан.

«Всего в области установлено 16 мест для массового отдыха и спорта на водных объектах. Определено 64 участка запрещенных для купания. Совместно с местными исполнительными органами мы установили 384 запрещающих и предупреждающих знаков на потенциально опасных участках и местах, запрещенных для купания. Как правило, на этих участках не обследовано дно водоема, наблюдается опасное течение и водовороты, нет поблизости постов спасателей и медиков», – сказала пресс-секретарь ДЧС ВКО.

Для того чтобы помочь владельцам баз, в департаменте по ЧС организовали курсы подготовки общественных спасателей. Уже обучено более 110 граждан. На период купального сезона на озере Алаколь и в районе Кокпетинского района для обеспечения безопасности отдыхающих организована работа пожарно-спасательных постов.

Присутствующий на брифинге представитель департамента полиции Восточно-Казахстанской области рассказал о мерах по отношению к нарушителям безопасности.

«Выявлено 155 нарушителей правил общего водопользования и 476 нарушителей в алкогольном опьянении», – отметил заместитель начальника местной полицейской службы департамента полиции ВКО Андрей Ларионов.

По окончанию брифинга специалисты ДЧС ВКО напомнили основные правила, которые необходимо неукоснительно соблюдать, а именно, строго запрещается входить в воду и купаться в состоянии алкогольного опьянения, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей. Помимо этого, нельзя нырять в непроверенных и необорудованных местах, заплывать за буйки, плавать на предметах, не предназначенных для плавания, загрязнять и засорять водоемы, входить в воду детям без сопровождения взрослых и оставлять детей без присмотра на берегу.