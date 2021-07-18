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    18:31, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Спасатели ВКО нашли потерявшегося мужчину

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сообщение о пропаже 76-летнего отца при прогулке в Риддере поступило от сына 15 июля, поздно вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Утром, 16 июля сотрудники специализированной пожарной части совместно с полицейскими приступили к поискам. На высокопроходимой технике и пешком, двумя группами прочесывали местность. К поискам присоединился и сын потерявшегося мужчины.

    По данным пресс-службы, поисковая группа обследовала дачи, пасеки, заброшенные домики, опрашивала людей. От места, где потерялся человек прошли радиус примерно в 5-6 км.

    «Пробираясь через непроходимые заросли растительности до очередной пасеки, услышав шорох, вышли к ручью и увидели мужчину, который сидел возле воды - это и был потерявшийся человек. От места, где он потерялся было 2 км, непроходимые заросли помешали мужчине сориентироваться на местности, и он ждал на одном месте, когда его найдут. К 12 часам дня поисковая операция была завершена», - сообщили в пресс-службе.

    Найденного мужчину осмотрели медицинские работники – состояние его было удовлетворительное.

    Чаще всего «потеряшками» оказываются пожилые люди. Большинство из них полностью уверены в себе, хорошо знают места и шли погулять всего на пару часов. Но сбиться с тропинки может каждый.

    «Паника - это ваш главный враг. Вы можете начать судорожно носиться по лесу в поисках дороги и заблудиться еще больше. Как только вы осознали, что заблудились, остановитесь. Не делайте ни шагу. Лучше сразу смиритесь с мыслью, что можете пробыть здесь довольно долго, пока вас не найдут.

    Обязательно берите с собой заряженный телефон, и, если потерялись, не звоните сразу всем, а только наберите единый телефон спасения - «112».

    Уходите с места, где потерялись, только если отчетливо видите дорогу прямо перед собой, здесь вас легче будет найти.

    Собираясь в лес, одевайте яркую одежду. А одежда со светоотражающими элементами значительно ускоряет ночной поиск.

    Всегда сообщайте близким, куда и на сколько собираетесь пойти, даже если хотите просто пробежаться по лесу!», - заключили в пресс-службе.




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    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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