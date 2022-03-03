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Спасатели ВКО готовятся к паводкам и начали ледовзрывные работы на реках

3 Марта 2022 15:07
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Спасатели ВКО готовятся к паводкам и начали ледовзрывные работы на реках

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Операции по подрыву льда прошли в Шемонаихинском районе. Спасатели ДЧС ВКО тем самым обеспечивают безопасный пропуск паводка на чреватых заторами участках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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Место взрыва выбрано не случайно. На реке Уба при прохождении паводковых вод возникают сложные ситуации – ледовые заторы, которые могут привести к подтоплениям берегов. Чтобы этого избежать, спасатели и специалисты-взрывники заранее измельчают лед.

Сначала они бурят лунки. На одну уходит примерно пять минут времени. Закладка взрывчатки – процесс секретный. Как он происходит, знают только специалисты, которые в целях безопасности посторонних к месту работ не подпускают. В указанных выше районах толщина льда на реках в местах подрыва составляет 80 сантиметров. В результате дробления охвачено более 10 000 квадратных метров.

В целом прохождение весеннего половодья в Восточном Казахстане начинается обычно со второй декады марта и длится до середины второй декады июня.

В этот же день взрывные работы запланированы в Бородулихинском районе в селе Красный Яр, 4 и 5 марта 2022 года в селах Верх-Уба и городе Семее.


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#Восточно-Казахстанская область   #Паводок   #ДЧС  
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