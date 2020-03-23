+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Спасатели ВКО доставили продукты в отдаленный населенный пункт и помогли пострадавшей женщине

23 Марта 2020 14:52
Поделиться:
Спасатели ВКО доставили продукты в отдаленный населенный пункт и помогли пострадавшей женщине

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Спасатели Восточного Казахстана помогли транспортировать женщину, которая повредила ногу, провалившись в подтаявший снег, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Новости по теме
Спасатели в Атырау вынесли детей из задымленной квартиры
Туркменистан оказывает гуманитарную помощь Ирану Красный Полумесяц РК оказывает помощь пожилым людям в Нур-Султане Сотрудники ДЧС Алматинской области подозреваются в совершении коррупционного преступления

В ведомстве рассказали, что в зимнее время к дачному обществу, где получила травму жительница области, можно доехать только по железной дороге. Выяснилось, что 63-летняя женщина приехала на дачу и пошла к своему домику.

Неожиданно нога провалилась в глубокий и подтаявший снег, выдернув ее, женщина почувствовала сильную боль. О своем состоянии сообщила родным, а те вызвали спасателей. ШЕРПы легко преодолели бездорожье - сопки и глубокий снег.

«Врач центра медицины катастроф оказал первую помощь пострадавшей, а затем спасатели довезли женщину до дороги и передали сотрудникам центра медицины катастроф», — пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

В этот же день аким Глубоковского района обратился за помощью к спасателям для доставки продуктов на станцию «Аврора». Дорогу к данному населённому пункту замело ещё зимой. Ее много раз пытались прочистить, но безуспешно. Здесь на помощь спасатели приехали на автомобиле ТРЭКОЛ. На нем преодолели сложный участок дороги и доставили продукты жителям станции.


Фото:ДЧС ВКО


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Другие государственные органы,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив