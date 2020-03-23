Спасатели ВКО доставили продукты в отдаленный населенный пункт и помогли пострадавшей женщине
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Спасатели Восточного Казахстана помогли транспортировать женщину, которая повредила ногу, провалившись в подтаявший снег, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ведомстве рассказали, что в зимнее время к дачному обществу, где получила травму жительница области, можно доехать только по железной дороге. Выяснилось, что 63-летняя женщина приехала на дачу и пошла к своему домику.
Неожиданно нога провалилась в глубокий и подтаявший снег, выдернув ее, женщина почувствовала сильную боль. О своем состоянии сообщила родным, а те вызвали спасателей. ШЕРПы легко преодолели бездорожье - сопки и глубокий снег.
«Врач центра медицины катастроф оказал первую помощь пострадавшей, а затем спасатели довезли женщину до дороги и передали сотрудникам центра медицины катастроф», — пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.
В этот же день аким Глубоковского района обратился за помощью к спасателям для доставки продуктов на станцию «Аврора». Дорогу к данному населённому пункту замело ещё зимой. Ее много раз пытались прочистить, но безуспешно. Здесь на помощь спасатели приехали на автомобиле ТРЭКОЛ. На нем преодолели сложный участок дороги и доставили продукты жителям станции.
Фото:ДЧС ВКО
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