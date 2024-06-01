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    01:28, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Спасатели вывели из метро 171 человека в Москве

    Станция «Спортивная» Московского метрополитена
    Фото: Илья Лазарев /  ТАСС

    На участке Сокольнической линии московского метро вечером 31 мая произошел инцидент, вследствие которого вышло из графика движение поездов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    В МЧС РФ заявили, что проверяют информацию о задымлении в одном из вагонов в тоннеле между станциями «Спортивная» и «Воробьевы Горы». На место направились спасатели и пожарные.

    От «Университета» до «Парка Культуры» временно перекрыли движение. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

    Со «Спортивной» эвакуировали пассажиров. По данным оперативных служб, спасатели вывели из метро 171 человека, в том числе 12 детей.

    Впоследствии выяснилось, что возгорания в поезде или тоннеле нет. Департамент транспорта Москвы назвал не соответствующей действительности информацию о пожаре.

    Как выяснилось, причиной пристановки движения стала поломка состава. К настоящему времени неисправность устранена.

    Пострадавших из-за инцидента нет. В столичном департаменте транспорта отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, а работа над восстановлением движения уже ведется.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    МЧС ТАСС Транспорт Эвакуация Происшествия Мировые новости Россия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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