Спасатели вывели из метро 171 человека в Москве

На участке Сокольнической линии московского метро вечером 31 мая произошел инцидент, вследствие которого вышло из графика движение поездов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

В МЧС РФ заявили, что проверяют информацию о задымлении в одном из вагонов в тоннеле между станциями «Спортивная» и «Воробьевы Горы». На место направились спасатели и пожарные.

От «Университета» до «Парка Культуры» временно перекрыли движение. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Со «Спортивной» эвакуировали пассажиров. По данным оперативных служб, спасатели вывели из метро 171 человека, в том числе 12 детей.

Впоследствии выяснилось, что возгорания в поезде или тоннеле нет. Департамент транспорта Москвы назвал не соответствующей действительности информацию о пожаре.

Как выяснилось, причиной пристановки движения стала поломка состава. К настоящему времени неисправность устранена.

Пострадавших из-за инцидента нет. В столичном департаменте транспорта отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, а работа над восстановлением движения уже ведется.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.