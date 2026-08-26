Спасатели вытащили рабочего из затопленной траншеи в Караганде

В Караганде во время земляных работ произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Спасателям пришлось извлекать рабочего из траншеи, заполненной водой и грунтом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Накануне на улице Молокова, в районе имени Казыбек би города Караганды во время работ по прокладке канализационной системы под грунтом оказался 23-летний рабочий.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Карагандинской области. Совместно с рабочими они провели спасательные работы и извлекли мужчину из траншеи, заполненной водой и грунтом.

— Пострадавший оказался под грунтом во время проведения земляных работ. Сотрудники оперативно-спасательного отряда совместно с рабочими извлекли мужчину из траншеи. После проведения спасательных работ его передали бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что состояние мужчины стабильное. Он был осмотрен сотрудниками скорой медицинской помощи, однако от госпитализации в стационар отказался.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

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