Спасатели в ВКО эвакуировали посетителей и персонал одного из заведений

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Как оказалось, задымление на этажах объекта питания Усть-Каменогорска произошло в результате загорания скоплений жировых отложений в вытяжной трубе, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Прибывшими на место происшествия спасателями ДЧС ВКО были эвакуированы 70 посетителей и 40 человек персонала объекта. Жертв и пострадавших нет. Площадь горения составила 6 квадратных метров. На данный момент пожар полностью ликвидирован.

ДЧС ВКО просит предпринимателей соблюдать на объектах правила пожарной безопасности. Следить за исправностью и состоянием вентиляционных систем.

Не допускать нарушений, иметь первичные средства пожаротушения и пожарную сигнализацию