РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:31, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    Спасатели в ВКО эвакуировали посетителей и персонал одного из заведений

    None
    None
    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Как оказалось, задымление на этажах объекта питания Усть-Каменогорска произошло в результате загорания скоплений жировых отложений в вытяжной трубе, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    Прибывшими на место происшествия спасателями ДЧС ВКО были эвакуированы 70 посетителей и 40 человек персонала объекта. Жертв и пострадавших нет. Площадь горения составила 6 квадратных метров. На данный момент пожар полностью ликвидирован.

    ДЧС ВКО просит предпринимателей соблюдать на объектах правила пожарной безопасности. Следить за исправностью и состоянием вентиляционных систем.

    Не допускать нарушений, иметь первичные средства пожаротушения и пожарную сигнализацию

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!