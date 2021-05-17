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    11:09, 17 Май 2021 | GMT +6

    Спасатели стран СНГ отработали совместные навыки при чрезвычайных ситуациях

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 12 по 16 мая делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан во главе с министром Ильиным Ю.В. приняла участие в XIII Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность», организованном МЧС и МВД России в выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка, Московская область). Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

    Участники мероприятия ознакомились с новыми разработками спасательного оборудования, техники в области пожарной безопасности, а также медицины катастроф и радиационной, химической и бактериологической защиты.

    Делегация приняла участие в работе двух конференций, а также ознакомилась с работой Национального центра управления в кризисных ситуациях и спасательного отряда специального назначения «Лидер» МЧС России.

    В ходе мероприятий Юрий Ильин провел двухсторонние встречи с министрами по чрезвычайным ситуациям Армении, Беларуси, России и Кыргызстана. В рамках проведенных встреч обсуждены вопросы состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, подготовки кадров, оказания гуманитарной помощи странам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, пропаганды безопасности жизнедеятельности, обучения детей и молодежи навыкам безопасного поведения в экстренных ситуациях, а также состояние дел и перспективы реализации двусторонних и многосторонних соглашений.

    Также проведена встреча с генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны Нжупуо Яп Мариату о сотрудничестве в сфере гражданской защиты и перспективах усиления роли Казахстана в совместной работе.

    Напомним, в период 12-16 мая на базе Ногинского спасательного центра МЧС России прошли учения Корпуса сил СНГ на тему реагирования и ликвидации последствий разрушительного землетрясения, в котором приняли участие поисково-спасательные отряды чрезвычайных ведомств Казахстана, России, Беларуси и Узбекистана. От МЧС Казахстана в учениях приняли участие 20 спасателей, 5 единиц техники и две собаки Республиканского оперативно-спасательного отряда. По итогам второго этапа учений Корпуса сил СНГ казахстанским спасателям вручен сертификат, двое спасателей награждены медалями.




    Теги:
    МЧС Международная деятельность СНГ Безопасность
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