Спасатели столицы будут дежурить в местах крещенского купания на реке Есиль

18 Января 2023, 12:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Городские службы будут дежурить в местах купания во время празднования «Крещения Господня». Об этом сообщил и.о. начальника управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Азамат Кусаинов на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно 19 января жители и гости столицы отмечают православный праздник «Крещение Господня», в ходе которого организуются обряды священного омовения, а именно массовые купания в прорубях. С каждым годом это мероприятие приобретает все более массовый характер. Желающих окунуться в ледяную воду становится больше. В этой связи, если вы решили принять обряд крещенского купания, департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны настоятельно рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности: купайтесь только в специально оборудованных и охраняемых купелях, там, где вам в случае необходимости смогут оказать своевременную квалифицированную помощь. Для этих целей на реке Есиль сооружены две проруби – в районе ЖК «Гранд Алатау» и набережной парка «Столичный», – которые оборудованы средствами безопасности с использованием деревянных и металлических решеток, чтобы не допустить ухода человека под лед», – сказал А. Кусаинов.

Спикер также посоветовал купающимся, входя в прорубь, глубоко вдохнуть и, задержав дыхание, окунаться в воду. Желательно, чтобы у выхода из проруби вас кто-нибудь встречал с полотенцем и халатом. Входя в прорубь, нужно надеть шлепанцы. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав небольшую разминку и легкую пробежку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать зимнюю обувь для того, чтобы дойти до проруби, также возможно использование специальных резиновых тапочек.

Кроме того, по словам А. Кусаинова, необходимо, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. Нельзя нырять в прорубь вперед головой, так как это увеличивает потерю температуры тела и может привести к шоку от холода. Не следует находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. Не допускается погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения. Нужно следить за купающимися детьми и пожилыми людьми, которым, впрочем, не рекомендуется принимать участие в крещенском купании, как и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщил А. Кусаинов, в целях обеспечения безопасности жителей столицы, участвующих в массовых купаниях на период празднования «Крещения Господне», которое состоится 19 января, в местах проведения обряда будет организовано дежурство сотрудников ДЧС, оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф.