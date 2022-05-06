6 Мая 2022 21:30

Спасатели сообщают о снижении уровня воды на улицах Жанаозена

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене затопило 43 дворовых участка, 4 жилых дома, 4 улицы, а также три школы и детский сад. Учащихся временно перевели на онлайн-обучение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям региона, спасатели продолжают работы по ликвидации подтоплений в Жанаозене. Сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с чиновниками ведут работы по откачке дождевых вод.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщают, что уровень воды на улицах Жанаозена снизился.

«Работы завершатся, скорее всего, в ночное время, на данный момент уровень воды снизился, работы по откачке ведутся. От департамента по ЧС привлечено 16 сотрудников и 4 мотопомпы, а также работает техника, предоставленная коммунальными организациями и предприятиями Жанаозена», - проинформировал Ибрем Байрамов.

В управлении образования рассказали о ситуации в затопленных организациях образования.

«Из-за непрерывного выпадения ливневых дождей сотрудники и воспитанники детского сада, а также школьники не смогли прийти в образовательные учреждения. В частности, в Жанаозене в микрорайоне Рауан затопило среднюю школу №22, в селе Рахат в микрорайоне Мерей - школу №9, в селе Кендерли школы №№21, 23 и детский сад «Рахат» №12. Учебно-воспитательный процесс временно перевели в онлайн-режим. По такому же принципу будут временно учиться школьники в селе Бостан Каракиянского района. Вопрос взят на контроль управления образования», - сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Ранее селевой поток после дождя обрушился на трассу Актау-Жанаозен







